Киров, , 06:04 — REGNUMВ Кировской области в I полугодии 34 тыс. семей получили субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг. Число получателей по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом не изменилось, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Кировстата.

Плата за ЖКУ Дарья Антонова © ИА REGNUM

В январе-июне 2019 года субсидии на возмещение оплаты жилого помещения и коммунальных услуг получили 34 тысячи семей. Это составляет 6,1% от числа семей в Кировской области.

По данным ведомства, на конец июня в списках на получение данной адресной помощи находились около 13,4 тыс. семей. В целом это 29 тыс. человек, из них 87,8% проживают в семьях со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума.

За указанный период размер начисленных субсидий в расчёте на одну семью ежемесячно составлял 2093 рубля. По сравнению с I полугодием 2018 года показатель не изменился. Максимальный размер субсидии зарегистрирован в Слободском районе (2524 рубля), минимальный — в Немском районе (796 рублей).

Отметим, что субсидии выплачиваются семьям, где расходы на оплату жилья и коммунальных услуг превышают 22% от совокупного дохода.