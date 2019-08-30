Хабаровск, , 05:54 — REGNUMНовую современную технику для патрулирования и пожаротушения получила лесоохрана Хабаровского края, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Техника в регион поставлена в рамках нацпроекта «Экология». На её закупку регион получил из федерального бюджета почти 200 млн рублей.

На вооружении у лесоохраны теперь есть 7 современных тракторов, 17 бульдозеров. Немногим ранее региональное управление лесами получило 23 новых автомобиля УАЗ. Теперь на этих машинах лесники патрулируют тайгу.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 28 августа в Бурятии уже двое суток не тушили пожары, хотя лес продолжал гореть.