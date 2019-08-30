Екатеринбург, , 05:43 — REGNUMВ мэрии Екатеринбурга рассматривают вопрос о возвращении оплаты за проезд в метрополитене в единый проездной билет. Для этого в администрации города создана рабочая группа.

Как сообщает информационный портал «Е1», об этом сообщил глава Екатеринбурга Александр Высокинский в своём ответе на обращение уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой. Он также предложил ей войти в рабочую группу.

В своём обращении омбудсмен указала на то, что вопрос о возвращении оплаты за проезд в метрополитене в единый проездной она поднимает по многочисленным обращениям пенсионеров в аппарат уполномоченного по правам человека.

Напомним, что в Екатеринбурге после повышения стоимости проезда в метрополитене до 32 рублей (одна поездка на любом виде наземного транспорта стоит 28 рублей) этот вид общественного транспорта был исключен из объединённых тарифов.