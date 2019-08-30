Якутск, , 05:40 — REGNUMВ Якутске начался снос аварийных домов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По информации мэрии Якутска, начался процес сноса многоквартирного дома в 3-ем Академическом переулке. Жильцы «одноэтажки», уже получили деньги за изымаемоё жильё.

Также в ближайших планах снос ещё двух аварийных домов. Эти многоквартирные дома полностью расселены и готовы к сносу.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году Якутия получила больше всех регионов средств на исполнение программы по переселению из аварийного жилья — почти 5 млрд рублей.