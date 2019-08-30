Хабаровск, , 05:34 — REGNUMВ преддверии V Восточного экономического форума глава Минвостокразвития Александр Козлов пообещал колоссальные денежные вливания Дальнему Востоку, отметив, что федеральный округ ещё никогда не получал столько денег, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Последние пять лет Александр Козлов, говоря о достигнутых успехах, назвал «стартом развития ДФО», отметив, что принято 42 федеральных закона и 191 постановление правительства РФ. Министр также подчеркнул, что с августа 2017 года в ДФО запущено 237 новых предприятий и создано 37 тыс. новых рабочих мест. Говоря о будущем, министр подчеркнул, что Дальний Восток ещё никогда не получал столько денег, сколько ему предстоит получить на развитие соцсферы в ближайшие три года.

«Ещё никогда наши регионы не получали столько денег на строительство и ремонт социальных объектов. 5 лет назад в Федеральной программе развития Дальнего Востока и Байкальского региона на социальную сферу было заложено — 0 рублей. А сегодня трёхлетний бюджет перевалил за 184 млрд рублей! Никогда Дальний Восток не получал столько денег», — сказал министр в интервью в журнале V ВЭФ.

Как сообщало ИА REGNUM, подготовка к V ВЭФ вошла в финальную стадию. Форум состоится во Владивостоке, 4−6 сентября, на острове Русский.