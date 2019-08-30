Новосибирск, , 05:21 — REGNUMДля строительства четвёртого (платного) моста в Новосибирске снесут почти 1,6 тыс. деревьев и более 2 тыс. кустарников на левом берегу реки Обь. Это следует из материалов аукциона, размещённого на сайте госзакупок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Стоимость работ — 458,9 тыс. рублей. Заказчиком вступило ГКУ Новосибирской области «Мост». На аукцион была подана только одна заявка — от ООО «Союздорстрой». Она признана соответствующей требованиям ФЗ.

Теперь «Союздорстрою» предстоит спилить почти сотню берёз, более 50 яблонь, почти 400 ив и более 800 клёнов. А также очистить и подготовить строительную площадки. Срок окончания работ — 20 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский сообщил, что регион уже в текущем году получит из федерального бюджета средства на строительство четвёртого моста через реку Обь в городе Новосибирске. Сумма — более одного миллиарда рублей.

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