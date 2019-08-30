Нижний Новгород, , 05:18 — REGNUMВ Арбитражный суд Нижегородской области от налоговой службы поступил банкротный иск к ООО «Издательский дом «Медина» из Нижнего Новгорода. Иск пока не принят к производству, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИФНС по Нижегородскому району Нижнего Новгорода подало иск 28 августа 2019 года. Сумма претензий — 6 086 104,23 рубля. Подробности дела неизвестны, а иск ещё могут не принять к производству. Между тем в базе судов имеется определение по делу №А43−28 627/2015 от 12.07.2018 года о прекращении производства по аналогичному иску о несостоятельности в отношении ООО «Издательский дом Медина». Компания два года назад уже проходила процедуру банкротства и была под конкурсным производством. Первый иск был инициирован московским ООО «Группа компаний «Пожтехсервис».

В конце декабря 2018 года суд также уже возвращал иск, поданный ФНС России.

«Заявитель предъявил требование о включении требований в реестр требований кредиторов ФНС России задолженности в размере 1 152 697 руб. Так как рассмотрение заявлений о включении требований в реестр требований кредиторов возможно лишь в рамках одной из процедур банкротства, оснований для принятия заявления ФНС России у суда не имеется», — отмечалось в материалах дела.

По данным ЕГРЮЛ, ООО было учреждено в феврале 2012 года Дамиром Салеховым. Уставный капитал — 11 тыс. рублей. Салехов также числился соучредителем ликвидированного в 2012 году культурно-просветительского фонда «Мирас».