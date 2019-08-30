Казань, , 05:01 — REGNUMВ Арбитражный суд Татарии поступил ещё один банкротный иск к одной из крупнейших речных судоходных компаний России — АО «Судоходная компания «Татфлот». После отказа во введении наблюдения по иску ФНС России в дело поступили иски от саратовского ООО «Сагна-НН», ООО «Компания Ладога» (Санкт-Петербург), ООО «Феррум», ООО «Лекам» из Альметьевска. Также повторные претензии выдвинула и налоговая служба. Одно из заявлений рассмотрят 30 сентября 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Банкротные претензии УФНС по РТ, выставленные в июле 2019 года, составляют 335 885 893,68 рубля. В начале августа в суд также обратились ООО «Сагна-НН» с претензиями на 421 633,71 рубля и ООО «Лекам» — 2 496 634,31 рубля. Аналогичные требования о банкротстве 22 августа 2019 года выдвинуло ООО «Феррум», перед которым долг составляет 1 255 694,51 рубля. А компания из Санкт-Петербурга пополнила список истцов 26 августа 2019 года. Объём её претензий — 1 019 855 рублей. Первое заседание пройдёт 30 сентября, а все последующие иски рассмотрят в порядке очереди — в течение 15 дней с даты судебного заседания по проверке обоснованности требований первого заявителя.

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Напомним, компания создана через реорганизацию в феврале 2004 года, имеет два филиала — Чистопольский речной порт и Казанский пассажирский порт. Численность работников АО превышает 1,3 тыс. человек, периодически для погашения долгов по зарплате в «Татфлоте» вынужден вмешиваться прокурор. В августе 2019 года были погашены очередные 120 млн рублей долга перед сотрудниками, для чего пришлось наложить арест на участок. Также завершено расследование уголовного дела, связанного с невыплатой зарплаты. По делу потерпевшими проходят свыше 600 человек.

Попытка обанкротить судоходную компанию, предпринятая налоговой службой, не состоялась — в июне 2019 года ей было отказано во введении наблюдения. В июле фискальный орган повторил попытку, второе заявление еще не рассмотрено.