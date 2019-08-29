Кишинёв, 29 августа 2019, 23:54 — REGNUMВласти Молдавии возмущены сделкой о продаже компании, взявшей в концессию аэропорт Кишинева. Как передает ИА REGNUM, активы перешли инвестиционной компании NR Investments Ltd, которая принадлежит бизнесмену Натаниэлю Ротшильду.

Аэропорт. Кишинев
Аэропорт. Кишинев
(cc) Simiprof

Президент Молдавии Додон призвал расследовать обстоятельства сделки и привлечь виновных к ответственности. В правительстве Молдавии заявили, что с ними при проведении сделки не консультировались.

В NR Investments Ltd заявили, что завершили сделку. И пообещали управлять аэропортом абсолютно прозрачно, максимально использовать его потенциал, привлекать дополнительные инвестиции и т.д.

Ротшильд пообещал работать в тесном сотрудничестве с правительством Молдавии в расширении аэропорта и «приведении его в соответствие лучшим европейским стандартам».

Ранее появилась информация о продаже 95% акций компании Avia Invest компании NR Investments Ltd Натаниэля Ротшильда. Тогда власти Молдавии арестовали имущество компании Avia Invest, получившей в концессию аэропорт Кишинева.

По словам премьер-министра Майи Санду, процедура продажи не завершена, и она не может быть завершена пока на имущество наложен арест. Санду добавила, что правительство продолжает изучать обстоятельства и условия соглашения о концессии и то, может ли оно быть разорвано, чтобы аэропорт был возвращен государству.

Президент Молдавии Игорь Додон подтвердил, что власти заблокировали сделку по смене владельцев концессионера Кишиневского аэропорта, а само соглашение о концессии может быть разорвано.

Аэропорт Кишинева в 2015 году сдали в концессию на 49 лет компании, близкой к олигарху Илану Шору, осужденному судом первой инстанции по делу о «краже миллиарда». Позже контроль над аэропортом предположительно перешел к олигарху Владимиру Плахотнюку. И Шор, и Плахотнюк бежали из Молдавии 14 июня после отстранения Плахотнюка от власти.

В августе собственники Avia Invest попытались «обналичить» актив, продав его компании Натаниэля Ротшильда. Интерес к аэропорту Кишинева также проявляли ряд российских компаний.

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