Санкт-Петербург, , 22:48 — REGNUMВ рамках панельной дискуссии «Прорывные цифровые технологии для стратегических отраслей развития», которая состоялась 29 августа на Петербургском цифровом форуме, Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко рассказал о роли конкурса «Цифровой прорыв» и других проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей» в цифровизации страны.

В ходе панельной дискуссии форума Секретарь Общественной палаты России Валерий Фадеев напомнил, что по инициативе Президента была создана организация «Россия — страна возможностей», в проектах которой участвуют уже 1 650 000 человек, и обратился с вопросом о том, как «эти организационные инновации, кадровые инновации могут помочь решению проблем цифровизации страны?».

Отвечая на вопрос, первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко отметил, что задача создания такой платформы была сформулирована Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным в его ежегодном Послании Федеральному Собранию: «Наверное, многие из вас помнят, в Президентском Послании в прошлом году Владимир Владимирович Путин говорил о том, что Россия — страна уникальная, и каждый человек талантлив, а ответственность государства сделать так, чтобы для каждого человека Россия была пространством возможностей, страной возможностей. И вот уже весной прошлого года указом Президента была создана одноименная автономная некоммерческая организация, которая проводит огромное количество самых разных кадровых конкурсов. Это открытые, честные социальные лифты. Любой желающий принимает участие, и дальше все зависит только от таланта, от трудолюбия, от волевых качеств и никак не зависит от того, кто его родственники или кто готов его поддерживать. Вся система построена так, что вмешаться в это нельзя никаким образом».

Сергей Кириенко подчеркнул, что только за первый год работы платформы участие в ее проектах приняли 1 650 000 человек, и отдельно отметил проект «Цифровой прорыв», который был запущен АНО «Россия — страна возможностей» в апреле 2019 года.

«И вот отдельный проект про цифровые технологии — это проект «Цифровой прорыв». 65 000 человек приняло участие. Отметил бы, что в финал прошло 47 команд из Санкт-Петербурга. Кстати, что молодежь Санкт-Петербурга активная — не вызывало сомнений, но в этом молодежном конкурсе самый возрастной участник — Евгений Полищук, 76 лет, программист из Санкт-Петербурга. Принял участие в этом конкурсе, победил и со своей командой будет в сентябре участвовать в финале в Казани. Три тысячи человек сейчас попадает в финал, и, что важно, это будет решение не теоретических, а абсолютно приземленных, практических задач», — отметил первый заместитель руководителя Администрации президента».

Сергей Кириенко подчеркнул, что помимо конкурса «Цифровой прорыв» создана целая система подготовки кадров в области цифровых технологий, которая охватывает всех людей, начиная со школьного возраста: «Сейчас вопрос освоения того, что называется цифровыми технологиями и цифровым образованием, начинается с очень раннего возраста — такие проекты как «Артек», «Орленок». Более 600 человек каждый год, программистов, проходят специальную подготовку в центре одаренных детей «Сириус».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, конкурс «Цифровой прорыв» стартовал 3 апреля. Главная цель проекта — найти новые кадры для цифровой экономики по всей России. На конкурс было подано 66 474 заявки из всех регионов России.

20 мая завершился этап онлайн-тестирования конкурса, всего к тестированию были допущены 37 566 зарегистрированных участников. 19 203 человека подтвердили свои компетенции, пройдя 132 577 тестов. Отборочный этап проходил по трем направлениям: информационные технологии, дизайн, управление проектами и бизнес-анализ.

Очные мероприятия прошли с 8 июня по 28 июля в 40 городах России в формате хакатонов — соревновательных мероприятий, где специалисты в сфере информационных технологий, дизайнеры и управленцы в командах за 36 часов создавали прототипы цифровых продуктов.

По результатам участники смогут запустить бизнес, получить работу в ведущих компаниях страны, выиграть денежный приз для команды в размере 500 000 рублей, а также получить грант от «Фонда содействия инновациям» на развитие своего проекта. Кроме того, у конкурсантов будет возможность пройти обучение по специальным образовательным программам в «Мастерской управления «Сенеж» — образовательном центре АНО «Россия — страна возможностей».