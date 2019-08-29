Москва, , 22:11 — REGNUMПо мнению главы Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева, развитие конкуренции в Российской Федерации в перспективе обязательно потребует уничтожения государственных корпораций путем перерегистрации их в акционерные общества. Об этом Артемьев заявил журналистам сегодня, 29 августа.

«Надо уничтожить российские госкорпорации, перевести их в другие организационные формы, в акционерные общества», — сказал Артемьев.

Так он ответил на вопрос о том, какие идеи будут заложены в Национальный план развития конкуренции на 2021−2024 годы.

Артемьев пояснил, что нынешние государственные корпорации в итоге должны стать простыми акционерными обществами без каких-либо привилегий, и вот тогда в стране наступит счастье настоящей конкуренции.

При этом Артемьев сравнил нынешние российские государственные корпорации с южнокорейскими чеболями и по корейскому же образцу предложил в скором времени эти чеболи раздробить.

Насколько серьезно заявление Артемьева, сказать сложно.