Екатеринбург, , 20:34 — REGNUMВ Екатеринбурге снова закрывают движение транспорта по Макаровскому мосту. Очередное ограничение будет действовать с 11:00 30 августа по 06:00 2 сентября, сообщает пресс-служба мэрии.

В этот раз мост перекрывают в связи с тем, что рабочие будут обустраивать трамвайные пути. Работы проведёт ООО «ГУДСР».

В мэрии добавляют, что затем дважды мост будут перекрывать в сентябре.

Как сообщало ИА REGNUM, Макаровский мост реконструируют с 2016 года. Летом 2019-го после очередного этапа работ движение по нему открыли для всех видов транспорта.