Бишкек, , 20:30 — REGNUMВ настоящее время задолженность энергетических компаний Киргизии по ранее полученным кредитам составляет 103 млрд сомов (97,9 млрд рублей), но уже менее чем через пять лет эта сумма вырастет до 145 млрд сомов (137,9 млрд рублей). Об этом на пресс-конференции заявил руководитель Нацэнергохолдинга Айтмамат Назаров, пишет «Tazabek».

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По его словам, текущем году энергетики должны заплатить кредиторам 4 млрд 990 млн сомов (более 4,7 млрд рублей), а в последующие годы сумма выплат составит 11 млрд сомов (свыше 10,4 млрд рублей) ежегодно.

Подводя итог своего выступления, Назаров отметил, что большая часть оборудования энергетических компаний была установлена еще в советские времена, и 77% его уже устарело.

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