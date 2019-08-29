Бишкек, , 20:16 — REGNUMМайнеры криптовалют узнали о том, что начали приходить в Киргизию после того, как прознали о том, что в республике очень низкие тарифы на электроэнергию. Об этом на пресс-конференции заявил председатель правления Национального энергохолдинга Айтмамат Назаров, пишет «Кабар».

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По его словам, средняя отпускная стоимость киловатт-часа электроэнергии в Киргизии составляет лишь около 1,4 сома (1,3 рубля), в то время как в Таджикистане этот показатель достигает уже 2,4 сома (2,3 рубля), в Казахстане — 3,2 сома (3 рубля), в Узбекистане — 3,4 сома (3,2 рубля), а в других постсоветских странах и того дороже.

Также Назаров сообщил, что министерство экономики Киргизии подготовило и направило на рассмотрение правительства проект о законодательном урегулировании работы майнинеров криптовалют на территории страны.

«Я за узаконивание деятельности майнинг-ферм и продажи им электроэнергии по рыночной цене — не ниже 3,5 сомов (3,3 рубля) за киловатт-час», — подытожил глава Нацэнергохолдинга.

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