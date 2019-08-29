Пекин, , 19:59 — REGNUMВо Владивостоке с 4 по 6 сентября пройдет очередной, пятый Восточный экономический форум, участие в котором со стороны КНР примет вице-премьер Госсовета КНР Ху Чуньхуа, сообщает 29 августа Синьхуа со ссылкой на информацию, обнародованную официальным представителем МИД КНР Гэн Шуаном

Китайский правительственный чиновник, отвечающий за экономику и финансы, прибудет в Россию по приглашению полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. Вместе два политика проведут совместное заседание Межправительственной комиссии по сотрудничеству Северо-Восточного Китая, Дальнего Востока и Байкальского региона России.