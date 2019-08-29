Псков, , 19:47 — REGNUMИндивидуальная программа социально-экономического развития Псковской области «находится в высокой степени готовности». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, об этом сегодня, 19 августа, на совещании в администрации Псковской области заявил заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Алексей Беспрозванных.

Индивидуальная программа развития Псковской области разрабатывается в соответствии с поручением председателя правительства РФ Дмитрия Медведева — с июля 2019 года развитие региона курирует Минпромторг России и лично министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников пояснил, что в настоящее время существует ряд негативных факторов, которые не позволяют региону собственными силами, без поддержки федерального центра полноценно развивать основные направления.

«Нам предстоит вместе с вами сделать очень важные, продуманные шаги по избавлению от инфраструктурных ограничений, учесть поддержку семей с детьми, помощь наименее обеспеченным слоям населения и модернизацию социальной инфраструктуры», — отметил Ведерников.

По его словам, речь не идёт об очередных административных реформах, изменениях границ муниципалитетов — укрупнении или объединении.

В итоге реализации мероприятия создаваемой программы в Псковской области должны быть созданы новые высокопроизводительные рабочие места во внебюджетном секторе экономики, рост числа предпринимателей и увеличение производительности труда, улучшение демографической ситуации, рост заработной платы и числа городов с благоприятной городской средой.

После доработки программы состоится её защита в правительстве Российской Федерации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российские федеральные министры стали кураторами десяти российских регионов с самой слабой экономикой. Помимо Псковской области, среди таких регионов — Алтай, Карелия, Тува, Адыгея, Марий Эл, Алтайский край и Курганская область.

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