Буэнос-Айрес, , 19:46 — REGNUM«Аргентина дошла до предела, — пишет испанское издание El Pais. — Министр финансов Эрнан Лакунса попросил после полудня в минувшую среду у Международного валютного фонда (МВФ) и у всех своих институциональных кредиторов отсрочки выплаты долга, как в песо, так и в долларах, в связи с «проблемами с наличностью». Это стало добивающим ударом в очередной «черный день», когда Буэнос-Айрес оказался заблокирован из-за манифестаций, а финансовые рынки сотрясали сильные колебания. Когда стоимость доллара превысила 60 песо, центральный банк счел себя обязанным принять чрезвычайные меры, чтобы остановить обесценивание: ограничить финансирование в песо больших компаний-экспортеров, чтобы вынудить их продавать иностранную валюту».

Вскоре после того, как аргентинское правительство запросило повторных переговоров по долгу, МВФ заявил в официальном сообщении, что останется на стороне латиноамериканской страны «в эти трудные времена».

«Что касается операций, анонсированных аргентинскими властями, сотрудники фонда в данный момент анализируют их и оценивают их последствия <…> принимая во внимание то, что власти предприняли эти важные шаги, чтобы противостоять нехватке наличных средств и обеспечить сохранность резервов», — отмечается в тексте.

Лакунса заверил, что Аргентина продолжит платить по кредитам, но признался: сейчас в казне денег нет. «Сильнейшее политическое и экономическое напряжение», возникшее после предварительных выборов, на которых уверенно победил перонистский кандидат Альберто Фернандес, «негативно сказалось на стабильности обменных курсов», — пояснил министр.