Ульяновск, , 19:25 — REGNUMВ Ульяновское области расширяют действие программы «Старшее поколение». Предпенсионеры сами смогут выбирать образовательное учреждение, где они хотят бесплатно пройти переобучение, на основе персонального сертификата, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Региональный проект «Старшее поколение», запущенный в области в 2019 году, дополняется новыми направлениями. Если ранее сотрудники предпенсионного возраста могли повысить квалификацию или получить дополнительное образование через направление от работодателей, то сейчас они могут сделать это самостоятельно. Для этого они обращаются в службу занятости за получение персонального сертификата на обучение в выбранном образовательном учреждении, которое за каждого возрастного учащегося получает более 51,3 тыс. рублей компенсации. Работодателям, напомним, возмещается до 68,5 тыс. рублей.

На переобучение отводится не более трёх месяцев. Пройти обучение могут сотрудники организаций, которым осталось пять лет до выхода на пенсию, а также нетрудоустроенные люди.

В этом году в регионе планируют обучить около 500 работников предпенсионного возраста. По данным властей, в настоящее время о своём желании участвовать в программе заявили около 1 тыс. человек.

Программа будет действовать до 2024 года. Как сообщало ИА REGNUM, за это время в регионе смогут пройти дополнительное профессиональное обучение около 3 тыс. жителей предпенсионного возраста. На реализацию программы будет направлено более 200 млн рублей, из них областные средства составят свыше 10 млн рублей.

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