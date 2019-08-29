Кострома, , 19:17 — REGNUMКостромская область вошла в 20-ку лидеров по количеству услуг, предоставленных Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства, сообщает Smi44. Предприниматели региона получили почти полторы тысячи ее услуг в этом году.

Корпорация МПС составила рейтинг, куда вошли все 85 субъектов РФ. Костромская область по количеству предоставленных услуг компании поднялась с 67-ой позиции на 13-ю. За первую половину этого года в МФЦ региона предпринимателям оказали более 1 тысячи 400 услуг. За полгода 2018-го было оказано всего 185 услуг.

Костромские предприниматели пользуются услугами Корпорации, в основном через многофункциональные центры. В регионе работают четыре специализированных МФЦ для бизнеса.