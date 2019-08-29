Санкт-Петербург, , 18:59 — REGNUMПервая в России масштабная предкоммерческая 5G-сеть запущена в Кронштадте 29 августа ПАО «МТС» и компанией Huawei при содействии администрации Санкт-Петербурга (Кронштадт — внутригородское муниципальное образование «северной столицы»). Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Сигналом сотовой связи пятого поколения будет охвачена практически вся населённая часть города. Сеть 5G развернута на базе восьми станций, из них пять работают в диапазоне 4,9 ГГц, три — в диапазоне 28 ГГц. Планируется, что до конца сентября будут запущены еще четыре базовых станции в диапазоне 4,9 ГГц.

По планам администрации, преимуществами высоких скоростей мобильной передачи данных на первом этапе пилотной эксплуатации сети могут воспользоваться социально значимые объекты, а затем будет осуществляться постепенное внедрение новых решений на основе 5G в ЖКХ, транспорте, промышленности, образовании, туризме.

«Запуск сети пятого поколения в Кронштадте — закономерный итог тесного партнерства государства и бизнеса, а также важный шаг навстречу технологическому прорыву, цель которого — реальное улучшение качества жизни людей в России», — отметили в пресс-службе петербургской администрации.

Ранее врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о планах по созданию в городе научно-образовательного центра в сфере сетей 5G и перспективных сетей 2030. Как сообщает «Петербургский дневник», создание такого центра предусмотрено подписанном на проходящем в городе «Цифровом форуме» меморандум о сотрудничестве между Санкт-Петербургом, ПАО «Ростелеком», АО «Швабе», «Санкт-Петербургским государственным университетом телекоммуникаций им. профессора М.А. Бонч-Бруевича», «Санкт-Петербургским государственным университетом аэрокосмического приборостроения», «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)» и «Санкт-Петербургским национальным исследовательским университетом информационных технологий, механики и оптики».

Кроме того, Беглов подписал соглашение с одним из лидеров в развитии сетей пятого поколения — «Техкомпанией Хуавэй».

«Мы делаем новый совершенно рывок, перестраиваем все свое городское хозяйство. Уверен, мы сможем сделать Санкт-Петербург цифровой столицей России», — цитирует Беглова издание «Слово и Дело».