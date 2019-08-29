Милан, Италия, , 18:42 — REGNUMЧисло работающих граждан Италии с бессрочными (а не временными) трудовыми договорами с первые 6 месяцев 2019 года увеличилось на 320 тысяч, передаёт Mediaset в четверг, 29 августа.

Работники Иван Шилов © ИА REGNUM

В середине 2018 года правительство Италии в соответствии с предвыборными обещаниями победивших партий утвердило так называемый «декрет о достоинстве».

Нормы этого декрета предполагают стимулирование заключения постоянных трудовых договоров и усложнение условий для тех, кто подписывает со своими сотрудниками временные соглашения.