Кострома, , 18:41 — REGNUMОнкологическая служба Костромской области уже в этом году должна получить новое оборудование, — сообщает Smi44.

Первая партия — 26 единиц медтехники, это аппараты искусственной вентиляции легких, УЗИ-аппараты, видеоэндоскопические комплексы, видеогастроскопы, колоноскопы, хирургические мониторы для диагностики и лечения злокачественных новообразований, придет в онкологический диспансер, областную клиническую больницу и детскую областную больницу уже в этом году.

Оборудование закупается в рамках нацпроекта «Здравоохранение» на сумму более 161 млн рублей.

Также по нацпроекту в Костроме строят новый онкологический центр за 2 млрд рублей. Там будет отделение лучевой терапии, хирургия на 20 коек, операционный блок, отделение анестезии и реанимации, эндоскопическое отделение, клинико-диагностическая и патоцитологическая лаборатории. Объект обещают сдать к концу следующего года.

До 2024 года на переоснащение онкологической службы Костромская область получит свыше 759 млн рублей из федерального бюджета