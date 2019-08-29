Черкесск, , 18:39 — REGNUMВ хозяйствах Карачаево-Черкесии завершилась уборка зерновых. Всего было собрано зерна более 102 тонн., сообщили ИА REGNUM 29 августа в пресс-службе министерства сельского хозяйства республики.

Большая часть нового урожая — озимая пшеница — 79,895 тонн. Кроме того, собрано почти 5 тыс. тонн озимого ячменя и 12,7 тыс. тонн ярового, а также 1,3 тыс. тонн яровой пшеницы и 3,1 тыс. тонн овса.

Продолжается заготовка кормов. В настоящее время сена заготовлено 102 тыс. тонны, соломы — 13 тыс. тонн.

Напомним, в 2019 году аграрии Карачаево-Черкесии начали уборочную раньше, чем обычно из-за жаркой и засушливой погоды, которая установилась с мая. Общая площадь, занятая зерновыми и зернобобовыми культурами, составила более 28 тыс. гектаров.

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