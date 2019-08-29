Сеул, , 18:21 — REGNUMСеул собирается увеличить свой военный бюджет в 2020 году на 7,4%. Размер предложенного финансирования на нужды обороны составит 50,15 трлн вон (41,29 млрд долларов), в 2019 году размер финансирования равен 46,7 трлн вон. В случае одобрения впервые оборонный бюджет страны превысит отметку в 50 триллионов вон. Об этом пишет издание The Korea Herald со ссылкой на министерство обороны Южной Кореи.

Бюджет национальной обороны страны постоянно растёт: с 20,8 трлн вон в 2005 году до 31,4 трлн вон в 2011 году, до 40,3 трлн вон в 2017 году и до 50,15 трлн вон в 2020 году. Таким образом, за 15 лет военные расходы Сеула увеличились в 2,5 раза.

Из общей суммы министерство обороны страны планирует потратить 16,69 трлн вон на закупки вооружений и другие проекты по наращиванию оборонного потенциала, что на 8,6% больше, чем в 2019 году, и выделить 33,46 трлн вон на содержание вооруженных сил, что означает рост на 6,8% в годовом исчислении.

На закупку истребителей-невидимок F-35A планируется выделить 1,8 трлн вон, а на строительство подводной лодки Chang Bo Go-III водоизмещением 3000 тонн — 659,6 млрд вон. Бюджет на обеспечение безопасности военных разведывательных спутников составит 234,5 млрд вон.