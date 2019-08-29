Бишкек, , 17:50 — REGNUMРазработка уранового месторождения «Таш-Булак» не наносит вреда экологии Иссык-Кульской области Киргизии, а потому введенный правительством запрет на проведение на нем каких-либо работ является преждевременным. К такому выводу пришли члены межведомственной спецкомиссии, проводившей экспертизу месторождения, пишет «K-news».

По их мнению, это решение киргизстанские власти приняли сугубо под давлением общественного мнения.

Члены комиссии произвели свыше 100 замеров уровня загрязнения радиацией воды, почвы и воздуха на урановом месторождении и в его окрестностях. Результаты исследований показали, что радиационный фон там колеблется в пределах от 25 до 120 микрорентген в час, а в некоторых местах доходит до 200 микрорентген.

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Как отмечает главный инженер Кара-Балтинского горнорудного комбината Миран Хачатурян, месторождение является безопасным, поскольку уран на нем находится в виде песка. А потому для его добычи нет необходимости проводить взрывные работы или применять вредную для экологии химию, равно как нет нужды создавать хвостохранилище.

Также он подчеркнул, что опасности распространения радиоактивного песка по воздуху тоже не существует, поскольку, согласно данным метеорологов, ветер со стороны уранового месторождения дует в сторону города Балыкчи только 14 дней в году. При этом его скорость не более 22 метров в секунду.

«Все громогласные заявления о перемещениях радиации в атмосфере — полный бред», — констатирует Миран Хачатурян.

ИА REGNUM напоминает, что 22 апреля 2019 года премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев подписал распоряжение о приостановке работ на урановом месторождении «Таш-Булак». Поводом для этого стали митинги жителей Иссык-Кульской области.

Впоследствии, правительство Киргизии ввело запрет на проведение вообще любых работ на всех имеющихся в республике лицензионных площадях, предоставленных для геологического изучения и разработки урана.