Москва, , 17:46 — REGNUMСвыше двух тысяч инженеров из различных регионов России принимают участие во всероссийском съезде руководящих сотрудников и специалистов электросетевого комплекса «Лидеры энергетики», открывшемся сегодня, 29 августа.

По информации департамента по связям с общественностью и СМИ компании «Россети», повестка мероприятия включает обсуждение приоритетных направлений развития отрасли, вопросы модернизации и цифровой трансформации электросетевой инфраструктуры.

Генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский в своем программном докладе на съезде обозначил приоритетные направления развития холдинга и представил отчёт о переходе дочерних предприятий «Россетей» на единую бренд-архитектуру.

С сообщениями о проведённом аудите 38 районных электрических сетей (РЭС) Челябинской области, ставшим практическим этапом конкурса «Лидеры энергетики», выступили представители центра технического надзора «Россетей».

Во второй части деловой программы заместитель генерального директора — главный инженер «Россетей» Андрей Майоров в диалоге с участниками съезда рассмотрел вопросы развития системы оперативно-технологического и ситуационного управления электросетевого комплекса, а также основные направления развития технической политики холдинга. Сессия продолжалась более четырёх часов. Все это время Андрей Майоров, будучи единственным спикером, подробно отвечал на все вопросы делегатов, возникающие по ходу презентаций.

30 августа работа съезда продолжится семинарами, которые проведут представители Сколковского института науки и технологий. Кроме этого, руководители дочерних предприятий поделятся успешным опытом внедрения цифровых технологий на объектах электроэнергетики.

Главным событием второго дня станет финальный этап конкурса «Лидеры энергетики». 440 финалистов в командах по 10 человек за круглыми столами будут работать над профильными кейсами по актуальным вопросам функционирования электросетевого комплекса. Работу конкурсантов будут оценивать приглашённые эксперты, в том числе, победители конкурса «Лидеры России», а также руководители Министерства энергетики РФ и группы «Россети».

По его итогам определятся лучшие 100 специалистов, которые будут рассматриваться в приоритетном порядке для замещения руководящих должностей в структуре группы компаний «Россети».