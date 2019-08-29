Москва, , 17:07 — REGNUM

Объём международных резервов России по состоянию на 23 августа составил $527,7 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

На 16 августа международные резервы страны составляли $528,4 млрд. Таким образом, за неделю их объём сократился на $0,7 млрд, или на 0,1%.

В комментарии регулятора отмечается, что снижение показателя произошло «под преобладавшим воздействием отрицательной переоценки, существенно нивелированным операциями на внутреннем рынке, в том числе покупкой иностранной валюты в рамках бюджетного правила».

Напомним, по данным ЦБ, на начало августа в общей структуре международных резервов России иностранная валюта составляла $417,87 млрд, специальные права заимствования — $6,68 млрд, резервная позиция в МВФ — $3,99 млрд, монетарное золото — $101,92 млрд.