Ашхабад, , 16:40 — REGNUM

В туркменской столице сегодня, 29 августа, начала свою работу международная выставка «Туркменское строительство-2019». Одновременно с ней стартовала конференция «Развитие строительной отрасли Туркмении», пишет «Turkmenportal».

Мероприятия организованы министерством строительства и архитектуры, торгово-промышленной палатой и госконцерн «Туркменавтодороги». Участие в них принимают свыше 130 компаний и бизнесменов из Туркмении, России, Китая, Турции, Евросоюза и других государств.

Отмечается, что выставка и конференция предоставят туркменским предприятиям и зарубежным гостям прекрасную возможность обменяться опытом, провести переговоры о сотрудничестве и заключить контракты в строительной сфере.