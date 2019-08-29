Владикавказ, , 16:25 — REGNUM

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев находится 29 августа с рабочим визитом в Северной Осетии. Посетив агропредприятие «Казачий хутор» в станице Архонская Пригородного района, которое выращивает фрукты, он был впечатлен результатами его деятельности и пообещал помощь таким сельхозпредприятиям.

«Хорошее предприятие с большим количеством рабочих мест. Мы намерены оказывать помощь таким хозяйствам», — цитирует министра ТАСС.

Что касается самого предприятия, то оно было создано всего три года назад по итальянской технологии, откуда были привезены и саженцы. Учредитель компании Сергей Кациев, рассказал, что выращенные на 70 гектарах яблоки уже начали давать неплохой урожай. Фрукты не только поставляются на прилавки торговых точек России, но и экспортируются в такие страны, как ОАЭ и Саудовскую Аравию. Планируется поставка яблок и в Кувейт.

Стоит отметить, что территория, отданная под яблоневый сад интенсивного типа, составляет 600 га. Его владельцы планируют построить также плодохранилище мощностью 25 тыс. тонн.