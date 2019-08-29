Москва, , 16:23 — REGNUM

Средняя стоимость литра бензина в России за неделю с 19 по 25 августа не изменилась и сохранилась на уровне 44,60 рубля. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

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По состоянию на 26 августа цена на литр бензина марки АИ-92 составляла в среднем 42,23 рубля, марки АИ-95 — 45,66 рубля, марки АИ-98 — 51,46 рубля.

Средняя цена на дизельное топливо за неделю также не изменилась и по-прежнему составляет 46,14 рубля.

По данным Росстата, в течение недели рост цен бензин наблюдался в девяти центрах субъектов Федерации. Наиболее заметный рост отмечен в Самаре — на 0,2%. Снижение цен зафиксировано в пяти центрах субъектов Федерации, в том числе в Симферополе — на 0,3%.

В Москве и Санкт-Петербурге цены на бензин сохранились на прежнем уровне.