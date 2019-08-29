Рим, , 16:06 — REGNUM

Одна из основных целей нового правительства Италии будет заключаться в том, чтобы налоги платили «буквально все», но чтобы величина налогов при этом снижалась, сказал журналистам после встречи с президентом Италии Серджо Маттареллой в четверг, 29 августа, кандидат на пост премьер-министра Джузеппе Конте.

В числе мер правительства должно быть и продление моратория на повышение НДС.

Как сообщалось ранее, формальный глава итальянского государства президент Серджо Маттарелла предоставил Джузеппе Конте мандат на формирование правительства.

Новое большинство в действующем составе парламента страны будет сформировано либералами, управлявшими Италией с 2013 по 2018 год, и «Движением 5 звёзд», входившим в состав предыдущей коалиции вместе с «Лигой».

Предполагается, что парламент поддержит утверждение этого правительства, две партии контролируют около 50% мест, хотя их актуальный совокупный рейтинг составляет около 40%.

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