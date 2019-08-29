Москва, , 16:00 — REGNUM

В Москве налоговые поступления от предприятий и организаций транспортной отрасли увеличились на 14,7%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе департамента финансов Москвы.

По данным департамента, за первые семь месяцев 2019 года доходы города от предприятий данной сферы составили 63,4 млрд рублей. Это на 14,7% выше результатов аналогичного периода прошлого года.

«С 2010 по 2020 годы общий объём инвестиций в дорожно-транспортную инфраструктуру Москвы составит более 4,6 трлн рублей. Каждый рубль, вложенный в инфраструктуру, обеспечивает сегодня привлечение дополнительных частных инвестиций», — заявила руководитель департамента финансов Елена Зяббарова.