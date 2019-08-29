Ташкент, , 15:55 — REGNUM

Компания Minerva World of Knowledge из Индии планирует инвестировать $500 млн на строительство жилья и других объектов в Узбекистане, сообщает 29 августа издание «Подробно.uz».

Администрация Ташкента и руководство индийской компании подписали соответствующее соглашение. Отмечается, что Minerva World of Knowledge является ведущей строительной компанией в Индии.

Компания планирует возвести в Сергелийском районе Ташкента жилые комплексы, университеты, общежития, медицинские и спортивные объекты, а также дошкольные учреждения и торгово-развлекательные комплексы.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 августа в Ташкенте состоялось заседание узбекско-индийского комитета по координации и продвижению практической реализации двусторонних проектов. Участники совещания обсудили развитие совместные проектов.

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