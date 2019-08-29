Рим, , 15:55 — REGNUM

Одной из основных целей нового правительства Италии станет продление моратория на повышение НДС, сказал журналистам после встречи с президентом Италии Серджо Маттареллой в четверг, 29 августа, кандидат на пост премьер-министра Джузеппе Конте.

В 2018 году коалиционное правительство «Лиги» и «Движения 5 звёзд» отменило ранее намеченное либералами повышение НДС, однако эксперты выражали сомнение, будет ли у правительства достаточно средств для продления моратория с учетом других затрат (прежде всего на снижение пенсионного возраста).

Как сообщалось ранее, формальный глава итальянского государства президент Серджо Маттарелла предоставил Джузеппе Конте мандат на формирование правительства.

Новое большинство в действующем составе парламента страны будет сформировано либералами, управлявшими Италией с 2013 по 2018 годы, и «Движением 5 звёзд», входившим в состав предыдущей коалиции вместе с «Лигой».

Предполагается, что парламент поддержит утверждение этого правительства, две партии контролируют около 50% мест, хотя их актуальный совокупный рейтинг составляет около 40%.

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