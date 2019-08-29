Ставрополь, , 15:56 — REGNUM

Программа повышения качества водоснабжения до 2024 года включительно разработана на Ставрополье в рамках федерального проекта «Чистая вода». Ее исполнение обеспечит качественной питьевой водой 99,8% населения региона, сообщили ИА REGNUM 29 августа в пресс-службе губернатора края.

Суммарный объем финансирования программы из различных источников, по данным властей, составит порядка 2,8 млрд рублей. Одним из первых мероприятий станет строительство межпоселкового водовода «Восточный» и очистных сооружений в Новоалександровском городском округе.

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Как сообщало ИА REGNUM, до конца 2019 года власти Ставрополья планируют построить в регионе три объекта газоснабжения: по одному в селах Красногвардейское и Подлужное, а также хуторе Ураковское.