Москва, , 15:50 — REGNUM

Рубль, как и все высокодоходные валюты развивающихся стран, находится под давлением. В ближайшей перспективе видится цель в районе 69,60, а технический анализ на финансовом рынке тоже подтверждает данную цифру, заявил корреспонденту ИА REGNUM специалист аналитического отдела компании «ФинИст» Елена Мороз.

«Минфин РФ 28 августа сказал, что эта цель может быть достигнута только к 2023 году, практика же показывает, что как только правительство начинает вмешиваться в ценообразование рубля, то значит, в ближайшее время будет снижение рубля относительно основных валют», — отметила эксперт.

Основной фактор такому развитию событий — это, конечно, замедление мировой экономики, практически отказ Д. Пауэлла на симпозиуме в Джексон Холле взять курс на снижение процентных ставок, напряженность в торговых отношениях между США и Китаем и, как следствие, выход инвесторов из высокорисковых активов, которыми являются высокодоходные валюты развивающихся стран, в том числе и рубль.

«В последнее время котировки нефти практически не оказывают влияния на рубль, скорее всего, в силу того, что в котировки заложены слишком высокие геополитические риски, а объективные цены на нефть по расчетам должны быть значительно ниже, если брать в расчёт соотношение добычи и потребления нефти в мире. Рубль 29 августа не ожидает каких-либо новостных событий и будет торговаться в диапазоне 66,60−66,90», — считает Мороз.

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