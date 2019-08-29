Найроби, , 15:43 — REGNUM

Авиакомпания «Кенийские авиалинии» («Kenya Airways») за последние полгода понесла вдвое больше убытков, чем за аналогичный временной отрезок в 2018 году, передает Deutsche Welle Swahili.

По информации авиакомпании, обнародованной 27 августа, общая сумма убытков за 2019 год до выплаты налогов составила 83 миллиона долларов США. Долги компании продолжают стремительно расти, передает издание.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле парламент Кении проголосовал за национализацию убыточной авиакомпании с тем, чтобы спасти ее от банкротства.

Средства акционерам компании «Kenya Airways», крупнейшим из которых является альянс Air France — KLM (доля акций составляет 7,8%) планирует выплатить правительство Кении.

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