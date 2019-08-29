Москва, , 15:40 — REGNUM

Последний месяц лета — август — начался для цен на черное золото снижением, после чего они частично восстановилась, и провели большую часть августа в горизонтальном диапазоне, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб.

«Июль закончился для нефти на отметке $64,20 за баррель марки Brent. Начало августа запомнилось интенсивным падением цены, в результате которого 7 августа она протестировала уровень $55,70 за баррель — наименьшее значение с начала января.

Затем последовало частичное восстановление цены, и остаток месяца нефть торговалась в коридоре $57,40−61,30. Внутри этого коридора нефть многократно ходила от одной границе к другой, а на цену регулярно действовали краткосрочные факторы, которые забывались уже буквально на следующий день», — отметил Иосуб.

Например, регулярные данные по запасам нефти в США, новости о конфликте между Ираном и США по поводу ядерной программы первого, а также противоречивые заявления сторон в торговой войне США и Китая. К 29 августа нефть торговалась как раз в середине своего коридора, около $59,90 за бочку.

«Сентябрь не принесет значительного роста волатильности нефтяных цен. Напряженность на Ближнем Востоке и торговые войны США с Китаем уже заложены в цене, и нужны новые драйверы, чтобы серьезно раскачать рынок нефти.

Одних заявлений в твитере президента США Дональда Трампа, кем же для Америки является Китай — лучшим другом, или злейшим врагом — уже мало для существенного изменения котировок.

Скорее всего, в течение сентября нефть марки Brent останется в диапазоне $55,70−61,30 за бочку. Однако усиление сигналов о том, что мировая экономика движется от стагнации к рецессии, приблизит нефтяные цены к нижней границе этого диапазона», — такой прогноз цен на черное золото в первый месяц осени дал эксперт.

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