Волгодонск, Ростовская область, , 15:30 — REGNUM

В Ростовской области специалисты собрали верхний полукорпус реактора для первого блока АЭС «Руппур» в Бангладеш. Производством занимается волгодонский филиал АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш». Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 29 августа.

Уточняется, что АЭС возводится по российскому проекту. Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВТ каждый с реакторами типа ВВЭР поколения 3+.

В настоящее время «Атоммаш» производит оборудование для строящихся и действующих станций как в России, так и для зарубежных заказчиков, среди которых АЭС «Куданкулам» (Индия), АЭС «Ханхикиви» (Финляндия). В ближайшие годы предприятие намерено увеличить объёмы производства и к 2021 году нарастить выпуск оборудования до пяти реакторов и 20 парогенераторов.

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