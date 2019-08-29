Брюссель, , 15:29 — REGNUM

Сербия имеет право заключать соглашения с любыми государствами и организациями, но для вступления в Европейский союз страна должна будет расторгнуть все двусторонние торговые сделки. Об этом говорится в распространённом 29 августа заявлении Еврокомиссии.

В Брюсселе подчеркнули, что в рамках переговоров о присоединении к Евросоюзу сербская сторона взяла на себя обязательство выйти из всех двусторонних торговых соглашений к моменту вступления в объединение.

В сообщении отмечается, что Еврокомиссия напомнила об этом обязательстве Белграду после того, как стало известно, что Сербия в октябре намерена заключить соглашение о зоне свободной торговли со странами Евразийского экономического союза.

Напомним, ранее посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко сообщил, что соглашение о свободной торговле между Сербией и ЕАЭС будет подписано 25 октября.

Переговоры со странами ЕАЭС об унификации торгового режима, итогом которых должно стать создание зоны свободной торговли, Сербия вела с 2016 года. На сегодняшний деньСербия уже имеет отдельные соглашения о свободной торговле с тремя членами ЕАЭС — Россией, Белоруссией и Казахстаном, при этом некоторые положения этих соглашений различаются.

За 2018 год оборот внешней торговли между Сербией и ЕАЭС составил порядка $2 млрд. В Белграде ожидают, что подписание соглашения откроет для Сербии широкий доступ к рынку более чем в 180 млн потребителей и позволит расширить объёмы и виды экспортируемых товаров.

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