Москва, , 15:27 — REGNUM

Россия имеет колоссальный ресурс для ощутимого экономического роста. Если Росстат оценивает непрозрачный сектор экономики страны примерно в 13% от ВВП, то Росфинмониторинг дает еще более шокирующую цифру — это 20% от всей экономики, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель PR ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя данные Росстата о «теневой» экономике.

«Необходимо последовательно выводить «теневиков» в сегмент регулируемого бизнеса, создать наиболее привлекательные условия для легализации, в частности, через упрощение налогообложения и предотвращение коррупционных схем между бизнесом и чиновниками.

Прорыв в этом направлении позволит придать импульс ежегодному экономическому росту 5−15% уже через пять лет.

Для успешного решения задачи федеральным властям хорошо бы вернуть выведенные за рубеж прежними владельцами банков «БИН» и «Открытие» десятки миллиардов долларов США.

По скромным подсчетам экономистов и журналистов, за рубежом находится не менее $1 трлн российского капитала.

Ситуация и здесь должна поменяться, так как привлекательность работы в России для предпринимателей — реперная точка отсчета в решении проблемы ускорения экономики страны и усиления социального статуса бюджета РФ», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, объем теневого производства составил в России 12,7% ВВП, или 11,7 трлн рублей в 2017 году.

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