Чебоксары, , 15:26 — REGNUM

В Чувашии устанавливаются новые требования к перевозчикам, которые оказывает пассажирские услуги по нерегулируемым тарифам на межмуниципальных маршрутах. Требования к ним ужесточат. Кроме того, устанавливают дополнительные критерии оценки для определения победителей по итогам конкурсов на право перевозок, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Изменения вносятся в правила организации регулярных пассажирских автомобильных перевозок по межмуниципальным маршрутам. Установлен ряд новых требований, в частности — непревышение в реестре маршрутов максимального количества транспортных средств для перевозок, передача информации о месте нахождения автобуса в региональную информационно-навигационную систему Чувашии.

Кроме того, маршрутки предстоит оснастить оборудованием для безналичной оплаты проезда, электронным информационным табло, спецоборудованием для пассажиро-инвалидов и системой контроля температуры воздуха.

Ещё одно изменения касается конкурсов на право межмуниципальных перевозок. К примеру, баллы будут начисляться за наличие в салоне транспортного средства кондиционера, кресел повышенной комфортности с регулируемым наклоном спинки сидения, wi-fi, речевое автоинформирование, оборудования для перевозки маломобильных групп населения и пассажиров с детскими колясками. Также будет учитываться наличие оборудования для использования газомоторного топлива.

Данное постановление разработало министерство транспорта Чувашии, подчеркнув, что «всё это способствует повышению конкуренции на рынке пассажирских перевозок».