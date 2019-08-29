Магадан, Магаданская область, , 15:22 — REGNUM

В Магаданской области сегодня специалисты начали выпускать мальков пеляди в Колымское водохранилище. Там идет эксперимент по восстановлению популяции этой рыбы в регионе. В нем участвуют экологи, ученые и золотодобытчики, передает 29 августа Общественное телевидение России.

Раньше пелядь в изобилии водилась практически во всех водоемах региона, однако сейчас почти исчезла.

Ученые начали выращивать мальков в специальных прудах. Когда они подрастают, их выпускают в Колымское водохранилище.

Оплачивает этот эксперимент крупнейшее золотодобывающее предприятие региона — рудник «Павлик». Так компания компенсирует вред, который производство наносит природе.

Борис Сафроненков, заместитель начальника предприятия «Охотскрыбвод» «Рыбу довезли хорошо, в отличном состоянии. Одиннадцать часов она перенесла хорошо. Несмотря на то, что молодь крупная, доехала она прекрасно. Колымское водохранилище огромное, очень большое. Сиговые виды рыб, которые здесь будут находиться, перезимуют и на следующее лето будут размножаться и давать потомство».

Экологи считают, что в ближайшие годы удастся восстановить популяцию этого вида не только в водохранилище, но и в других водоемах региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее почти 80 тысяч мальков пеляди выпустили в озеро Иван, расположенное Читинском районе Забайкальского края. Как пояснили в пресс-службе забайкальского главы, таким образом угольные предприятия восстанавливают популяцию рыбы в Ленском бассейне, компенсируя экологические потери от своей деятельности.

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