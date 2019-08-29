Москва, , 15:12 — REGNUM

В 2019 году объёмы производство продукции сельского хозяйства будет расти более быстрыми темпами, чем предполагалось. Это следует из новой редакции прогноза социально-экономического развития России на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов, представленной Минэкономразвития РФ.

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Так, вместо ранее прогнозируемого на текущий год 1,3%, темпы роста производства сельхозпродукции вырастут на 1,6%.

В 2020 и 2021 годах рост запланирован на уровне 1,7% и 1,8% соответственно, сообщает РИА Новости. Прогноз роста производства пищевых продуктов, напротив, был снижен с 3,7% до 3,3% в 2019 году.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году рост сельскохозяйственной отрасли в России составил 2,5%. Это было обусловлено большим урожаем. В августе-сентябре 2018 года наблюдалось небольшое снижение — на 11% и 6% соответственно. По итогам 2018 года производство продукции сельского хозяйства в России в 2018 году снизилось на 0,6%.

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