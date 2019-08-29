Москва, , 15:10 — REGNUM

Возможность создания регулярной действующей каботажной контейнерной линии между Дальним Востоком и Северо-Западом России по Северному морскому пути будет рассмотрена по итогам пилотных сезонных рейсов в 2019 году, сообщает 29 августа пресс-служба Росрыболовства.

Первый рейс атомного лихтеровоза «Севморпуть» стартовал из Петропавловска-Камчатского в Санкт-Петербург накануне. В течение двадцати суток он доставит порядка 8,5 тыс. тонн контейнерных грузов, в том числе с рыбной продукцией. Проект реализуется специалистами дирекции Северного морского пути «Росатома», предприятием «Атомфлот» и Росрыболовством.

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По оценкам экспертов, первоначально основу грузового потока по Севморпути составит рыбная продукция. Организаторы рейса предполагают, что инициатива будет способствовать повышению уровня продовольственной безопасности России. Для обратной загрузки планируется использовать российские товары и грузы, необходимые для реализации арктических проектов по добыче полезных ископаемых, а также социально-экономического развития Дальнего Востока.

Атомный контейнеровоз «Севморпуть» — единственное в мире транспортное судно с ядерной энергетической установкой. Судно построено на судостроительном заводе «Залив» в Керчи, введено в эксплуатацию 31 декабря 1988 года.

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