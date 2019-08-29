Киров, , 15:09 — REGNUM

В Кировской области в I полугодии 2019 года инвестиции в основной капитал составили 23,9 млрд рублей, что на 7,9% выше аналогичного прошлогоднего периода. Данные показатели приводит Кировстат с учетом субъектов малого бизнеса и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами.

В структуре инвестиций, направленных на развитие экономики и социальной сферы, 52,5% составили собственные средства организации. Из бюджетов разных уровней привлечено 13,2% от общего объёма инвестиций.

Из 23,9 млрд рублей инвестиционных средств 16,4 млрд рублей вложено организациями, не относящимися к субъектам малого предпринимательства. Более четверти инвестиций (25,4%) направлено в обрабатывающие производства, 21,5% — на транспортировку и хранение, 18,9% — сельское хозяйство.

В структуре обрабатывающих производств наибольшая доля инвестиций — 17,3% и 16,7% — вложена соответственно в производство химических веществ и резиновых, пластмассовых изделий. На третьем месте по популярности у инвесторов — проекты по производству готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (16,6%).

Что касается места нахождения инвесторов, то 63,2% составили предприятия и организации Кирова, 5,2% — Кирово-Чепецка.

Отметим, по данным Росстата, в I квартале 2019 года на дою регионов Приволжского федерального округа приходится 20,9% от общего объёма инвестиций в основной капитал в России, в том числе на Кировскую область — 1%. Наибольшую долю в Поволжье обеспечивает Нижегородская область — 4,3%.