Якутск, , 15:08 — REGNUM

Российская компания «Газпром» начала наполнение природным газом газопровода «Сила Сибири», сообщил 29 августа глава Якутии Айсен Николаев на первом Нефтегазовом форуме.

«Начинаются плановые мероприятия по вытеснению азота и наполнению полости газопровода «Сила Сибири» природным газом», — сказал он.

Глава региона отметил, что 1 декабря «крупнейший в мире трубопроводный проект будет реализован».

Напомним, «Сила Сибири» — магистральный газопровод, по которому газ Иркутского и Якутского центров газодобычи будет поступать российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай. Его протяжённость составляет около 3000 км, экспортная производительность — 38 млрд куб. м в год.

Запуск «восточного» маршрута запланирован на 1 декабря текущего года. Проект реализует компания «Газпром».

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