Москва, , 15:11 — REGNUM

Июльский объем потребительского кредитования в России вырос по сравнению с прошлогодним показателем на 7,6%, а относительно июля 2017 года — на 36%. Такие данные приводит бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс».

В июле 2019 года в кредит потребителям было выдано 254 млрд рублей, в июле 2018 года — 236 млрд рублей, в июле 2017 года — 174 млрд рублей.

Гендиректор БКИ Олег Лагуткин отметил замедление темпов роста розничного банковского кредитования. Он пояснил, что в 2017—2018 годах рост происходил в основном за счёт увеличения количества кредитов, однако теперь растут суммы займов.

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Так, в июле прошлого года было выдано 1,38 млн ссуд, в июле 2019 года — 1,4 млн ссуд. В среднем граждане заняли у банков по 181 тыс. рублей против 171 тыс. рублей годом ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, во втором квартале 2019 года средняя сумма потребительского кредита составила на 191 тыс. рублей. Показатель вырос в 1,7 раза с 2016 года.

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