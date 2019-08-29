Токио, , 14:55 — REGNUM

В Японии налоговое управления Токио подозревает местный филиал американской компании Facebook в частичном сокрытии доходов с целью неуплаты налогов, сообщает Kyodo.

Отмечается, филиал Facebook с 2017 по 2019 год выручила от рекламы $4,7 млн, однако эти деньги поступали на счет компании в Ирландии, где ставка налога на прибыль почти в три раза меньше, чем в Японии.

Таким образом, пишет издание, Facebook за два года не доплатил налогов на сумму примерно $1 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Японии обратилось к руководству компании Facebook с просьбой улучшить защиту личных данных пользователей после инцидентов, произошедших в 2018 году.

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