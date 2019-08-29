п. Лобва, , 14:37 — REGNUM

В посёлке Лобва Свердловской области приступило к работе предприятие по производству столярных изделий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информационной политики.

На данный момент запущена первая очередь производственной площадки, выпускающая доски и деревянные отделочные материалы. Около половины всей выпущенной продукции будет экспортироваться в страны ближнего и дальнего зарубежья, такие как Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, а также в Афганистан и Китай.

Отметим, что в производственном процессе заняты 136 человек и ещё 20 рабочих мест будет создано при пуске второй очереди производства. На нём планируется выпускать биотопливо.

Добавим, что для реализации проекта предприятие получило льготный государственный кредит на сумму 100 млн рублей.